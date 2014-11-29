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شرطة بريطانيا تحقق بانفجار قرب ثكنة للجيش

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شرطة بريطانيا تحقق بانفجار قرب ثكنة للجيش شرطة بريطانيا تحقق بانفجار قرب ثكنة للجيش

الشرطة البريطانية

أغلقت الشرطة البريطانية طريقا سريعا رئيسيا في شمال إنجلترا اليوم السبت، إثر سماع دوى انفجار قرب أكبر ثكنة تدريب للجيش في بريطانيا.

ونقلت قناة سكاى نيوز الاخبارية عن شرطة نورث يوركشير قولها إنها تلقت تقريرا بوقوع انفجار في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت جرينتش في منطقة كاتريك، حيث يقيم أكثرمن 13 ألفا من الجنود وأسرهم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وتقول الشرطة إنها لا زالت تحقق في السبب المحتمل.. وقالت متحدثة باسم الشرطة “لا نعرف ماذا حدث. ورد تقرير عن سماع دوي انفجار”.

وأضافت “الأمور غير واضحة في الوقت الحالي. ورد البلاغ ليلا. نتحرى لمعرفة طبيعة الدوي الذي سمع.. من الجلي أنه إجراء وقائي بسبب الموقع”

أ ش أ

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