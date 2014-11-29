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وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة

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وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد

غادر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مطار القاهرة الدولى علي طائرة خاصة عبر الصالة الرئاسية بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً.
> كان الوزير الإماراتي قد ألتقي خلال زيارته للقاهرة بعدد من المسئولين المصريين ، كما شارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية ، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذى اطلع الوزراء على تطورات المسعى الفلسطينى ، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيل .

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