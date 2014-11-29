وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة

غادر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، مطار القاهرة الدولى علي طائرة خاصة عبر الصالة الرئاسية بعد زيارة استغرقت يوماً واحداً.

> كان الوزير الإماراتي قد ألتقي خلال زيارته للقاهرة بعدد من المسئولين المصريين ، كما شارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية ، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذى اطلع الوزراء على تطورات المسعى الفلسطينى ، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيل .