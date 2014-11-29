أنصار مبارك يغادرون من أمام المعادي العسكري وعودة حركة المرور إلى طبيعتها

غادر أنصار مبارك من أمام مستشفى المعادى العسكرى بعد أن أنهوا احتفالهم ببراءة مبارك فى «قضية القرن».

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها مرة آخرى، فى ظل تواجد قوات الأمن والمرور بشكل مكثف.

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، قام بتحية أنصاره من شرفة غرفته بمستشفى المعادى العسكري، أثناء احتفالهم ببرائته فى «قضية القرن»، حيث أطلق أنصار مبارك الزغاريد ووزعوا الشربات وأخذوا يهتفون «ارفع راسك فوق انت حسنى، تحيا مصر حرة أبية، وعاش السيسى».

المراسل: عمر إمام