تعليمات صارمة

أصدرت بلدية الفجيرة توجيهات صارمة بناءً على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ وذلك لجميع المقاهي ومنافذ البيع بالإمارة بهدف تعديل أوضاعها والالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية وتطبيقها خلال فترة معينة وذلك للحد من انتشار ظاهرة التدخين واستخدام التبغ بين فئات المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين.

خطوة إيجابية من البلدية حيث شملت اللائحة ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة، وركزت على حظر الأنشطة الخاصة بالمقاهي في المناطق السكنية حيث يجب أن يبعد مكان ترخيص المقهى 150 متراً على الأقل من البنايات السكنية والأحياء السكنية. كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وحظرت اللائحة على إدارة المقاهي تقديم الشيشة أو التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، وحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له.

ويقر القانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالإضافة لحظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة، ودور العبادة وملحقاتها، والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها، والمنشآت الرياضية وملحقاتها، كذلك وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، ووسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية ووسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، ومراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها، وكذلك أيضاً المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها.

وأهابت بلدية الفجيرة بالمواطنين والمقيمين المساهمة في تنفيذ بنود الحملة القائمة على تطبيق بنود لائحة مكافحة التبغ في الدولة والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحصل سعياً لتحقيق الصحة العامة والتقليل من هذه الظاهرة التي تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الصحة العامة والبيئة، فضلاً عن إطلاقها حملة تفتيشية موسعة ستعمل على مدار العام.