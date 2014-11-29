أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - تعرف على تشكيل الأهلي لنهائي الكونفدرالية

Google+ Print
صورة - تعرف على تشكيل الأهلي لنهائي الكونفدرالية صورة - تعرف على تشكيل الأهلي لنهائي الكونفدرالية

يلعب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بتشكيل يغلب عليه التحفظ وهو يواجه مضيفه الإيفواري سيوي سبورت في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فالأهلي يعول على رباعي ارتكاز في وسط الملعب يقوده حسام غالي مع حسام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه" وكذلك أحمد خيري.

ويقود هجوم الأهلي عماد متعب مع الحاوي وليد سليمان الذي يدخل مباراة سيوي سبورت وقد حصل على راحة بسبب إيقافه في الدوري المصري.

يحرس مرمى الأهلي أحمد عادل عبد المنعم، ويرتكز أمامه الرباعي سعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل وباسم علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، عبد الله السعيد، مسعد عوض، شريف عبد الفضيل، وموسى يدان.

التشكيل:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل

الوسط: حسام غالي - أحمد خيري - حسام عاشور - تريزيجيه

الهجوم: وليد سليمان - عماد متعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع