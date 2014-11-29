صورة - تعرف على تشكيل الأهلي لنهائي الكونفدرالية

يلعب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بتشكيل يغلب عليه التحفظ وهو يواجه مضيفه الإيفواري سيوي سبورت في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فالأهلي يعول على رباعي ارتكاز في وسط الملعب يقوده حسام غالي مع حسام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه" وكذلك أحمد خيري.

ويقود هجوم الأهلي عماد متعب مع الحاوي وليد سليمان الذي يدخل مباراة سيوي سبورت وقد حصل على راحة بسبب إيقافه في الدوري المصري.

يحرس مرمى الأهلي أحمد عادل عبد المنعم، ويرتكز أمامه الرباعي سعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل وباسم علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء، عبد الله السعيد، مسعد عوض، شريف عبد الفضيل، وموسى يدان.

التشكيل:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باسم علي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل

الوسط: حسام غالي - أحمد خيري - حسام عاشور - تريزيجيه

الهجوم: وليد سليمان - عماد متعب