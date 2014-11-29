جامعة أسيوط تشهد افتتاح أعمال البرنامج التثقيفي الأول‎

شهدت جامعة أسيوط اليوم افتتاح أعمال الدورة التثقيفية الأولي لتنمية الوعي السياسي لدي طلاب الجامعات في صعيد مصر، والتي ينظمها مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل ، والدكتور حسام إبراهيم ممثل المركز الإقليمي .

وفي كلمته نيابةً عن رئيس الجامعة أكد الدكتور عادل ريان أن الجامعة ظلت لنصف قرن من الزمن حريصة علي التجدد والتطوير ومواصلة تلك الرسالة التي قامت من أجلها في بناء مجتمع المعرفة بما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل، مشيراً إلي الدور المتميز الذي يؤديه المركز في تحقيق الشراكة الفاعلة بين التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها المجتمع واهتمامات شباب هذا الوطن ودوافعه نحو البناء والتنمية .

وأضاف أن البرنامج التثقيفي يتطلع لتحقيق أهداف واضحة لتنمية مشاعر طلاب الجامعات تجاه قضايا وطنهم وإعادة توجيه طاقاتهم نحو الفهم الصحيح للثورات والتعريف بفرص التقدم والنهوض ، مؤكداً علي أهمية مثل هذه اللقاءات التي تمثل نمطاً من أنماط المشاركة بين الجامعة والمجتمع في محاولة لربط ما يحدث علي الساحة السياسية بالجامعة وإحداث حالة من الحراك المجتمعي من خلال مشاركة الشباب في صنع القرار .

كما أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور علي أهمية التعاون المشترك مع المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية , ومشيراً كذلك إلي مشاركة باحثين ووفود من مراكز أخري مما يثري تلك الدورة , وقد أكد على حرص إدارة الجامعة علي توجيه دعوات لقامات هامة للمشاركة في أعمال هذه الدورة لتقييم مدي الاستفادة وذلك لخلق جيل جديد أكثر قدرة علي تكوين الشأن المحيط ببلادهم .

وقد وجه الدكتور حسام إبراهيم الشكر للجامعة على تنظيم الدورة , موضحاً أن المركز يهدف إلى دراسة التحولات الإستراتيجية بعد ثورات الربيع العربي , وكذلك توجيه صناع القرار بما يتفق مع الاحتياجات اليومية ومتطلبات الحياة بما يخدم المجتمع .

أما فيما يتعلق بتلك الدورة فقد أشار إلي أن هذه الدورة تستهدف تعزيز الانتماء للوطن لدي طلبة الجامعات , وخاصةً الطلاب الذين لديهم مكون علمي وذلك لكي ينخرط طلاب الجامعات في الأحداث السياسية المعاصرة بما يسمح لهم بالتفكير النقدي للأحداث , مضيفاً أن السبب وراء إقامة الدورة في جامعة أسيوط هو تكثيف النقاش خارج العاصمة​.،​ ونقلها للمراكز والأقاليم ، وتقديراً من المركز بأهمية ومكانة جامعة أسيوط .

يُذكر أن البرنامج يتضمن علي مدي يومين عدداً من الموضوعات الهامة والمتنوعة على أيدى نخبة من العلماء والسياسيين حيث تشمل : السياسة الخارجية لمصر ودوائرها الإستراتيجية للدكتور يسرى الغرباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , الترتيبات الدولية لمكافحة الإرهاب للدكتور عصام زناتى أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق بالجامعة , إلي جانب اتجاهات القوي العالمية الكبرى تجاه الثورة المصرية وخارطة الطريق للدكتور علاء عبد الحفيظ رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة , وكذلك مستقبل الاقتصاد المصري وخيار المشروعات القومية الكبري “قناة السويس” نموذجاً للدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة .