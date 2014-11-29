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بالصور.. استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بالفيوم

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unnamed (19)واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز سنورس بالفيوم ، حملاتها المكبرة اليومية بإشراف اللواء يحيي سعد رئيس مجلس المدينة ، للنظافة ورفع الإشغالات على مستوى المركز والمدينة حيث شنت حملات مكبرة استهدفت قرية بيهمو بداية من الطريق المزدوج حتي نهاية قرية الكعابي الجديدة .

 

 

 

 

 
>unnamed (20)تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات الموجودة بالقرية ونقلها إلى المقلب العمومى بكوم أوشيم , كما تم تمهيد الطرق وتسويتها , ونظافة جميع الشوارع بدائرة الوحدة المحلية حيث بلغ إجمالى القمامة التى تم رفعها من دائرة الوحدة 60 طن , بالإضافة الى رفع الإشغالات بدائرة الوحدة المحلية والطريق العام بها.
> كما قامت الحملة بصيانة وتغيير قطع غيار بسيارة السلم الكهربائي بالطريق المزدوج من بدايته وحتي قرية الكعابي الجديدة وتركيب 5 كشافات جديدة .

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