بالصور.. استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز سنورس بالفيوم ، حملاتها المكبرة اليومية بإشراف اللواء يحيي سعد رئيس مجلس المدينة ، للنظافة ورفع الإشغالات على مستوى المركز والمدينة حيث شنت حملات مكبرة استهدفت قرية بيهمو بداية من الطريق المزدوج حتي نهاية قرية الكعابي الجديدة .



> تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات الموجودة بالقرية ونقلها إلى المقلب العمومى بكوم أوشيم , كما تم تمهيد الطرق وتسويتها , ونظافة جميع الشوارع بدائرة الوحدة المحلية حيث بلغ إجمالى القمامة التى تم رفعها من دائرة الوحدة 60 طن , بالإضافة الى رفع الإشغالات بدائرة الوحدة المحلية والطريق العام بها.

> كما قامت الحملة بصيانة وتغيير قطع غيار بسيارة السلم الكهربائي بالطريق المزدوج من بدايته وحتي قرية الكعابي الجديدة وتركيب 5 كشافات جديدة .