بالصور.. مدير الأمن يزور مصابي قسم قليوب بمستشفى الشرطة ضحايا عصابة الطيار

قام اللواء اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بزيارة المصابين في احداث عزبة الزيتون بقليوب كل من الرائدأحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم قليوب والملازم أول مصطفى كامل معاون مباحث قسم قليوب والملازم أول محمد تهامى معاون مباحث قسم قليوب وأمين شرطة إبراهيم السباعى راغب من قوة مباحث قسم قليوب والرقيب محمد عبد الرازق محمد من قوة مباحث قسم قليوب وعريف عبدالحميد عبدالبديع السباعى من قوة مباحث قسم قليوب بمستشفى الشرطة بالعجوزة.



> واصيب المذكورين بعد اصابتهم بعد تبادل اطلاق النيران مع عصابة الطيار وذلك بعد مرور ضباط مباحث قسم شرطة قليوب والقوة المرافقة لملاحظة الحالة الأمنية والعمل على إحباط التظاهرات والتجمعات والتصدى لأعمال العنف والتخريب وضبط القائمين عليها وأثناء ذلك وردت معلومات مفادها تواجد السجين الهارب محمد عبد النبي عبد الفتاح عبد العزيز وشهرتة محمد الطيار 39 سنة عاطل ومقيم عزبة الزيتون دائرة القسم السابق إتهامة فى 5 قضايا و 3 حكم مستأنف [ تبديد – شيك ] أخرهم القضية رقم 24454 جنح مستأنف والهارب من السجون العمومية فى أحداث يناير 2011م .

> وبإستهداف المذكور وبمجرد مشاهدته للقوات سارع وأخرين كانوا برفقته بإطلاق النيران الكثيفة من أسلحة نارية تجاه القوات مما حدا بهم مبادلتهم إطلاق النيران ونتج عن ذلك مصرع كل من المتهم سالف الذكر أثر إصابته بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم وضبط بحوزتة سلاح نارى بندقية ألية عيار 7.62 × 39 بخزينتها عدد (5 ) طلقة من ذات العيار ومسعد أحمد درويش نصر 50 سنة عاطل ومقيم البرادعة – دائرة مركز القناطر السابق إتهامة فى 3 قضايا والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 4878 جنح قسم قليوب لسنة 2014م – أثر إصابته بطلق ناري وأحمد عبد النبي عبد الفتاح عبد العزيز ( شقيق الأول ) 28 سنة عاطل أثر إصابته بطلق نارى بالصدر وخالد مصيلحى على إبراهيم وشهرته ( ربيع ) 30 سنة عاطل أثر إصابته بطلق نارى أسفل البطن والحوض.

> كما تم ضبط أحد المشاركين فى مقاومة السلطات عبد النبى عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز ( نجل عم الأول ) 28سنة عاطل وبحوزتة سلاح نارى بندقية ألية عيار 7.62 × 39 بخزينتها (4 ) طلقة من ذات العيار.