بالصور.. أسرة أول شهيد للقوات المسلحة بثورة يناير بالقليوبية ترفض حكم البراءة

أعلنت أسرة الشهيد النقيب أحمد سمير رمضان أول شهيد للقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير، عن غضبهم بعد النطق بالبراءة في محاكمة القرن.

وقال سمير رمضان حجازى والد الشهيد، أن الحكم جاء صادما لاسر جميع الشهداء والمصابين بغض النظر عن براءة مبارك ومساعديه.

> وأشار والد الشهيد أن تلك ليست القضية، وكنا نتمنى ان يكون هناك متهما فى القضية سواء كان من الاخوان او غيرهم يقدم للمحاكمة حتى يشفى غليل اسر الشهداء والمصابين، ويكون مسئولا عن دمائهم متسائلا بقوله “اذا كان مبارك ومعاونيه براء من دم نجله وباقى الشهداء فإذن من القاتل”.



> واضاف انه يتمنى ان يعاد النظر فى الحكم خلال مرحلة النقض وأن يقدم المتهمين الحقيقيين للنيابة واتمنى سرعة محاكمة قيادات الاخوان الموجودة فى السجون وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة الارهابية.

> فيما وجه والد الشهيد رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا انت امل الشعب المصرى والشهداء فى القصاص العادل لدماء ابنائهم لانه من المعلوم من قتل شباب الثورة وهم الاخوان مضيفا بقوله ان الرئيس السيسى هو هبة السماء لشعب مصر ونعقد عليه امالا كبيرة لعبور بمصر لبر الامان ومحاربة الفاسدين والمفسدين فى كل قطاعات الدولة.

> واكدت الحاجة ام احمد والدة الشهيد، ان الحكم غير مقنع وغير مرضى بالنسبة لاسر الشهداء، وكان الله فى عونهم معقبة بقولها ” دم الشهداء راح هدر “.

> وقال مصطفى سمير رمضان المحامى شقيق الشهيد، ان الكرة فى ملعب النيابة العامة فى تلك القضية فالمحكمة محكمة عقيدة ولا يوجد متهم يقدم للمحاكمة بدون دليل فماذا يعنى احالة مبارك بنفس التهم ونفس الوقائع التى احيل بها العادلى ومساعديه.

> وأشار شقيق الشهيد، الى أن البراءات السابقة لمديرى الامن والضباط كانت مقدمة لبراءة مبارك ونتمنى ان تقول محكمة النقض بالقول الفصل فى القضية، مؤكدا اهمية تقديم الفاعل الاصلى الذى قتل ابنائنا.

> وتوقع مصطفى، ان تميل محكمة النقض الى تأييد الحكم الصادر وهذا ما سيثير اسر الشهداء الذين انتظروا الحكم طوال 4 سنوات قائلا “انا شايف ان دم اخويا فى رقبة كل اللى قصر فاذا كانوا غير قادرين على احضار الفاعل الحقيقى فذلك مصيبة واذا اتهموا برىء فتلك المصيبة الاكبر”.