ضاحى خلفان بعد براءة مبارك: يكفي مصر فخراً أنه لم يهرب

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، بعد حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى «محاكمة القرن»، مشيداً بإصراره على الامتثال للعدالة وعدم الهروب.

وقال خلفان فى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصية «تويتر» قائلاً: «يكفي مصر فخراً أن رئيسها الأسبق حسني مبارك كان بإمكانه مغادرتها وعدم العودة إليها إلا أنه آثر الامتثال للعدالة … في حين رأينا هروب الإخوان».

وأضاف رئيس شرطة دبى السابق أن هروب الإخوان كان فضيحة كبرى وأنهم قبض عليهم في ملابس نسائية.