العثور على ٣ عبوات متفجرة وإطلاق الرصاص على المارة بشبرا الخيمة

ضبط قوة أمنية برئاسة النقيب محمود ندا والملازم أول حسين فتحى ضابطى مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والقوة المرافقة كلا من مدحت عبدالغفار عبدالجليل 39 سنة سائق ومحمد عبدالواحد عبدالمنعم حسن 31 سنة بائع من عزبة النخل بالمطريه بالقاهرة وبحوزتهما سلاح نارى ” طبنجة ” ماركة بيرتا عيار 9 ميلى قصير مطموسة الارقام و 6 طلقات من ذات العيار ودراجة ناريه ماركة بوكسر سوداء اللون بدون لوحات معدنيه.

تلقت مدير ية الامن اخطارا بالواقعة وبالفحص تبين انه أثناء المرور بطريق ترعة الإسماعيلية تبلغ لهما من الأهالى بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على المنشأت العامه والخاصه بقصد ارهاب المواطنين ولاذا بالفرار تم ضبطهما وبمناقشتهما قررا بقيامهما بوضع حقيبة بلاستيكية بها عبوات متفجره وقاما بالإرشاد عن مكانها.

> انتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى بالمنطقة ومنع اقتراب المواطنين والسيارات وبالفحص تبين إيجابية البلاغ وأن الحقيبه بداخلها ٣ عبوات متفجره بدائية الصنع على شكل علبة كانز موصله بمصدر طاقه وجاهزة للتفجير تم التعامل معها وإبطالها بمعرفة خبراء المفرقعات .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 27696 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2014م .