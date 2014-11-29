خلافات كورتني كردشيان وسكوت تقوده إلى مركز للتأهيل

بعد مرور أيام قليلة فقط على تلميح نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian عن إحتمال إنفصالها عن حبيبها الممثل الأمريكي Scott Disick، كشف الأخير أنه يعاني من الإكتئاب الشديد من دون ذكر الاسباب أو الخلافات التي قادته إلى هذه الحالة السيئة.

Disick البالغ من العمر 31 عاماً، والذي قيل سابقاً أنه يتقرّب من Khloe شقيقة Kourtney، ذكر خلال حديث صحفي أنه يشعر بالوحدة، مبديا رغبته في اللجوء لمركز تأهيل من أجل التغلب على ذلك.

واضاف Scott انه يخشى من أن يؤثر هذا القرار سلباً على أسرته، لذلك قرر اللجوء لأحد أصدقائه من أجل الإقامة لديه بعض الوقت.

ومنذ يومين، نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية خبراً يفيد عن أن خلاف كبير وحاد حصل بين Kourtney و Disick، حيث طالبها الأخير بان تمنحه بعض الحرية والمساحة الشخصية كي يستمتع مع الأصدقاء، لأن نمط الحياة التي يعيشها بدأت تشعره بالضغط.

يذكر أن Kourtney Kardashian حامل الآن بطفلها الثالث من Scott، وبدلاً من أن يستعدان لإستقبال إبنهما الجديد بحفاوة وسعادة، بدأت مشاكلهما تظهر وتتفاقم.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً نرى أن عدوى الإكتئاب والتعاسة تتنقل بين أفراد عائلة Kardashian، فــ Kim إعترفت مؤخراً أن علاقتها بزوجها Kanye West لم تعد كما كانت في السابق، ثم كشفت Khloe أن خيانة French Montana لها أجبرتها على اللجوء إلى الأدوية والمهدئات، والآن أتى دور Kourtney.