“15″ غارة للتحالف الدولي على داعش بسوريا والعراق

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاءها استهدفوا تنظيم “داعش” بـ 15 ضربة جوية في العراق وسوريا على مدى ثلاثة أيام.

وقال بيان صادر عن القيادة أوردته قناة “سكاي نيوز” الأخبارية صباح اليوم أن الضربات أستهدفت مواقع قتالية للتنظيم ومنطقة تنفيذ عمليات قرب كوباني بالإضافة إلى وحدة تكتيكية قرب مدينة حلب.

كما أسفرت الغارات في العراق عن تدمير ملاجئ للمقاتلين ومركبات ومواقع قتالية قرب كركوك ، بالاضافة إلى اصابة وحدة كبيرة وأربع وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم في خمس ضربات جوية قرب الموصل، بحسب البيان.

كما أسفرت غارتان عن تدمير مركبتين وسلاح ثقيل، في وقت تم استهداف وحدة تكتيكية قرب الرمادي.

وأضاف البيان أنه تم إصابة مركبات ووحدات تكتيكية وموقع قتالي بالإضافة إلى مبنى تابع للتنظيم قرب مدن الرطبة والفلوجة والقائم وبيجي.

> من جهة اخرى أعرب المقاتلون الأكراد في كوباني، عن عزمهم استعادة المدينة، من “داعش” ، وقال المقاتلون إن الضربات الجوية ساهمت في تراجع التنظيم.

أ ش أ