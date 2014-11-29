إبراهيم محلب يصل “داكار” لرئاسة وفد مصر في القمة الفرانكوفونية

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة السنغالية داكار في ساعة مبكرة من صباح اليوم لرئاسة وفد مصر في القمة الفرانكوفونية الخامسة عشر التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة يومين ، ويفتتحها الرئيس السنغالي ماكي سال،بحضور رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة العالمية للفرانكوفونية.

وكان على نديا وزير الصناعة والمناجم السنغالي والسفير هشام ماهر سفير مصر لدى السنغال وأعضاء السفارة المصرية بداكار على رأس مستقبلي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار داكار الدولي.

ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد تحت شعار “النساء والشباب في الفرانكوفونية,موجهون للسلام وفاعلون في التنمية ” يستعرض خلالها موقف مصر تجاه مجموعة من القضايا المحلية والدولية والإقليمية.

وتأتى مشاركة مصر في القمة الخامسة عشر للفرانكوفونية في إطار عودتها القوية لدورها الإقليمي والدولي ودعم سياساتها الخارجية في مختلف المجالات والاتجاهات ومشاركتها في المحافل والمؤتمرات الدولية وترسيخ دورها الذي طالما احتلته عبر تاريخها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي .

أ ش أ