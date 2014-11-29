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فيديو.. «أبو بكر» يدعو لإنشاء قناه مصرية تهاجم قطر وأميرها ردا على «الجزيرة»

  • مصر
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دعا خالد أبو بكر، مقدم برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، في حسابه على «تويتر»، صباح السبت، الإعلاميين والصحفيين ورجال أعمال المصريين لإنشاء قناه مصرية تتحدث عن قطر ومعارضي الحكم فيها وتدعو للتغيير بها، مختممًا بقوله: «العين بالعين والبادي أظلم».

وكان «أبو بكر» وجه رسالة لخادم الحرمين الشريفين، يشكو له سلوك قناة «الجزيرة» القطرية، قائلا: «يرضيك يا كبير كده؟ إحنا كبرنا عشانك والجزيرة بتحرض على قتل ولادنا»، حسب قوله.

وأضاف خلال برنامجه «القاهرة اليوم» الذي يعرض على فضائية «اليوم»، الجمعة، أن الشعب المصري امتثل لحكم خادم الحرمين الشريفين، ورحب بدعوته لإصلاح العلاقات مع الجانب القطري، ولكن «الجزيرة» القطرية لم تمتثل.

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