مارسيل خليفة يشارك في منتدى حقوق الإنسان بمراكش

كان النجم اللبناني الكبير مارسيل خليفة من بين أبرز الوجوه التي شاركت في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، وبالضبط في حفل الافتتاح التي شارك فيه العديد من الوجوه السياسية المغربية و العالمية و المهتمين بحقوق الإنسان من أقطار مختلفة في العالم .

وتستمر أشغال المنتدى ما بين السابع والعشرين والثلاثين من تشرين الثاني الجاري، حيث من المتوقع أن يشارك الفنان اللبناني ضمن جلسة ستعقد صباح السبت ويشرف على تسييرها الشاعر المغربي صلاح الوديع، ويشارك فيها نور الدين أفاية، حيث سيقدم الفنان شهادة أولى حول الحرية والثقافة.

ويحتمل أن يقدم الفنان ضمن فعاليات هذا المنتدى الحقوقي بعضاً من إبداعاته الفنية، حيث من المنتظر أن يستقر الفنان مارسيل خليفة في المغرب، وتحديدا في مدينة طنجة، حيث يشرف على إدارة "معهد مارسيل خليفة للموسيقى والفن"، الذي سيعنى إلى جانب تدريس الموسيقى بجمع وتوثيق التراث الموسيقى المغربي.