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بريانكا شوبرا تفقد الوعي خلال تصوير فيلمها الجديد

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السبت 29-11-2014 00:32

أصيب فريق عمل تصوير فيلم Bajirao Mastani بحالة خوف شديدة، بعد أن فقدت نجمته الهندية Priyanka Chopra الوعي خلال تصويرها أحد مشاهد العمل الحوارية الطويلة.

وكشفت صحيفة India Today أن Chopra البالغة من العمر 32 عاماً، والتي تألقت مؤخراً في أبو ظبي، إشتكت من الدوخة وهي أمام الكاميرات بعد نهار طويل وشاق، ثم أصيبت بالإغماء بينما كانت تتحدث.

وفور ذلك، توقف التصوير لمدة ست ساعات، وتم إستدعاء أحد الأطباء للحضور والكشف على صحتها، فأكد الأخير أن الدوخة سببها الاجهاد والتعب.

وقد أمضتPriyanka حوالي أربع ساعات في غرفة الملابس، ثم تعافت وقامت باستكمال التصوير بشكل طبيعي.

 

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