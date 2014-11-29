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الهزاني يدشن حملة «وظيفتي مسؤوليتي» في تنومة

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الهزاني يدشن حملة «وظيفتي مسؤوليتي» في تنومة الهزاني يدشن حملة «وظيفتي مسؤوليتي» في تنومة

    دشن محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني، حملة تحت عنوان (وظيفتي مسؤوليتي) ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتنومة، وذلك في مقر المكتب بتنومة.

بدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بمشاهدة الحضور عرضا يتحدث عن الامانة وإتقان العمل وتأثير ذلك على الفرد والمجتمع وتنمية البلد.

بعد ذلك القى رئيس مجلس إدارة المكتب ناصر الاسمري كلمة أوضح من خلالها أن الحملة تستهدف رفع الانتاجية وإتقان العمل وزيادة الوعي لدى موظفي الدوائر الحكومية مما يزيد من انتاجية الفرد وينعكس على تطوير المنطقة وجودة الخدمة وان جميع هذه الجهات سيتم التنسيق معها لتوصيل هذه الافكار عن طريق الكلمات والمنشورات المصرحة من الجهات المعنية. ثم القى راعي الحفل محافظ تنومة عبدالرحمن بن زيد الهزاني كلمة اشاد فيها بالحملة والقائمين عليها وبين ان اتقان العمل وجودة الخدمة وتقديمها بأفضل ما يمكن نابع من تعاليم الدين الحنيف وهو وصية ولاة الأمر الدائمة لكل المسؤولين في الدولة. ثم تم تكريم راعي الحملة سعيد العسيري بدرع تذكاري.

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