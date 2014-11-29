حبس 11 إخوانيا كونوا خلية إرهابية لتنفيذ عمليات بملابس عسكرية بالمنيا

أمرت نيابة مركز أبوقرقاص بالمنيا، بحبس خلية إرهابية مكونة من 11 إخوانيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهم بالتخطيط للعنف، وحيازة ملابس عسكرية بغرض استخدامها في جرائم، وذلك في المحضر رقم 7610 إداري مركز أبوقرقاص، الذي يسجل وقائع ضبط المتهمين والدلائل المقدمة ضدهم.

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير قطاع البحث الجنائي، بضبط «أسامة.ع.ع.ع»، 29 سنة فني صيانة بشركة الكهرباء، ومقيم بقرية «أسمنت» بمركز أبوقرقاص.

وضبط «أحمد.ن.م.ع»، 20 سنة طالب بمعهد حاسب آلي، و«محمد.خ.ج.خ»، 41 سنة محاسب بالشركة المصرية للاتصالات، وكلاهما مقيمان بقرية «بني محمد شعراوي»، والأخير سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 7309 لسنة 2013 الخاصة باقتحام ونهب وحرق مركز شرطة أبوقرقاص.

وضبط «عماد.ع.ع.ق»، 40 سنة مدرس ومقيم بقرية «كوم المحرص»، «هشام.م.ب.ع»، 40 سنة مدرس، «علي.ع.ع.م»، 61 سنة بالمعاش، وشقيقه «محمد.ع.ع.م»، 48 سنة مدرس، وشقيقهم «مصطفي.ع.ع.م»، 45 سنة صاحب مطعم، وثلاثتهم مقيمون بقري«أسمنت»، و«محمد.ع.ع.م»، 35 سنة صاحب مكتبة، و«هلال.س.ع.هـ»، 40 سنة مدرس والأخيران مقيمان بقرية «كفر لبس».

وضبط بحوزة الأول والثاني هاتفي محمول يحويان مقاطع فيديو لمظاهرات مؤيد للإخوان والرئيس السابق.

وبتفتيش مسكن المدعو«محمود.ف.س.ش»، 50 سنة موظف بشركة السكر ومقيم بقرية «سفاي» تبين عدم تواجده، وعثر بداخل المنزل على ملابس عسكرية خاصة بالقوات المسلحة، عبارة عن 2 أفرول مموه، 7 زنط، 3 بنطلون مموه، 2 بدلة حربية كاملة خاصة بالقوات الجوية، 2 بنطلون زيتي.