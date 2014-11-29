سلطان بن حمدان بن زايد يزور جناح «كهرباء أبوظبي» خلال الملتقى الطلابي في واشنطن

أشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك في وزارة الخارجية بجهود هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويا) ومجموعة شركاتها في استقطاب الكوادر المواطنة وبجهود برامج الرعاية الطلابية بما يحقق طموحات الهيئة وشركاتها من تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في قطاع الماء والكهرباء ودعم جهود الهيئة وشركاتها في مجال توطين الوظائف.

وجاء ذلك خلال زيارته لجناح الهيئة في الملتقى الطلابي الخامس الذي تنظمه سفارة الإمارات في واشنطن والذي انطلقت فعالياته في فندق «ماريوت ورد مان بارك» ويقام بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 43 وتحت شعار «عونك يا وطن» رافقه خلالها يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات وعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان برعاية الهيئة ومشاركتها في الملتقى الطلابي الخامس، منوهاً بحرص الهيئة وشركاتها على تحقيق الحضور الفاعل لبرامج ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بما يحقق الحفاظ على الموارد .

توطيد العلاقات

أكد فارس عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حرص الهيئة على المشاركة في هذه الفعاليات الهادفة إلى تعزيز العلاقة بين كوكبة طلاب وطالبات الدولة المتوقع تخرجهم من الولايات المتحدة الأميركية وبين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص وللاطلاع المباشر على فرص ومتطلبات العمل التي توفرها الجهات المشاركة في معرض فرص العمل الذي يقام ضمن فعاليات الملتقى كل عام.