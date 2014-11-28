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الأمم المتحدة تدعو واشنطن للحد من «بطش الشرطة»

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دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الولايات المتحدة، الجمعة، للتحقيق بشكل كامل واتخاذ إجراءات قانونية ضد بطش الشرطة وإطلاق النار على شبان سود عزل وعدم استخدام مسدسات الصعق الكهربائي إلا في المواقف التي تمثل خطرا على الحياة.

ويعد هذا أول تقرير تعده اللجنة لسجل أمريكا في منع التعذيب منذ عام 2006.

وصدر في أعقاب اضطرابات ذات صبغة عنصرية في مدن أمريكية الأسبوع الماضى بسبب قرار هيئة محلفين في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري عدم توجيه اتهامات لضابط أبيض قتل بالرصاص شابا أسود أعزل.

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