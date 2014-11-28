المحمدي: روني ودي ماريا الأخطر في يونايتد .. وسنستغل ضعف الدفاع

قبل مواجهة هال سيتي لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي، يأمل أحمد المحمدي الظهير الأيمن المصري في صفوف النمور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشياطين.

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وينتظر مشاركة أساسية للدولي المصري أمام مانشستر يونايتد أملا في تعديل موقع فريقه بجدول الدوري الإنجليزي.

وقال المحمدي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "ستيف بروس (المدير الفني) كلفني بمهام هجومية أمام مانشستر يونايتد .. ولكن هناك حذر بالتأكيد".

وعن أخطر لاعبي يونايتد الآن، أكد "(واين) روني و(أنخل) دي ماريا هما الأبرز في فريق مانشستر يونايتد، وكلاهما في قمة مستواه الفني حاليا".

ويعد دي ماريا هو أكثر لاعبي يونايتد صناعة للأهداف هذا الموسم بستة صناعات وثلاثة أهداف في 10 مباريات، كما أن روني هداف الشياطين الحالي بأربعة أهداف خلال تسع لقاءات.

وأضاف المحمدي "دفاع يونايتد الحالي به العديد من المشاكل وهذا ما نسعى لاستغلاله، لعلنا نخطف هدفا، فنحن ندخل المباراة ولابد من تحقيق نتيجة جيدة".

وسكنت شباك يونايتد 15 هدفا في 12 مباراة بمعدل يزيد عن هدف في اللقاء الواحد، وفي المقابل يعاني هال سيتي صاحب الترتيب الـ17 بـ11 نقطة من سوء النتائج في المباريات الخمسة الأخيرة بثلاث هزائم وتعادلين.

وأتم "أتمنى أن أسجل أو أصنع هدفا أمام مانشستر يونايتد".

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