‏بالأسماء .. إصابة شخصين فى انفجار قنبلة بشبين الكوم بالمنوفية

قال أمجد عبدالحميد مدير هيئه الاسعاف بمحافظة المنوفية على أنه تم نقل 2 من مصابى انفجار قنبلة مساء اليوم الجمعة , بجوار مصنع الثلج بمدينة شبين الكوم .

وأضاف على أن المصابين هم أشرف عبدالمحسن السمكرى 35 سنه من قرية الماى بمركز شبين الكوم مصاب بشذايا فى الوجهه والجسم ، ووهبه عبدالعزيز مصاب بجرح قطعى فى الرأس بعمق 10 سم ، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعلمى بمدينه شبين الكوم .

يذكر أن اللواء ممتاز فهمى ، مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم تفيد بإنفجار قنبله بجوار مصنع الثلج ومساكن العمال بشبين الكوم .