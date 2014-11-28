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‏بالأسماء .. إصابة شخصين فى انفجار قنبلة بشبين الكوم بالمنوفية

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‏بالأسماء .. إصابة شخصين فى انفجار قنبلة بشبين الكوم بالمنوفية ‏بالأسماء .. إصابة شخصين فى انفجار قنبلة بشبين الكوم بالمنوفية

أرشيفية

قال أمجد عبدالحميد مدير هيئه الاسعاف بمحافظة المنوفية على أنه تم نقل 2 من مصابى انفجار قنبلة مساء اليوم الجمعة , بجوار مصنع الثلج بمدينة شبين الكوم .

وأضاف على أن المصابين هم أشرف عبدالمحسن السمكرى 35 سنه من قرية الماى بمركز شبين الكوم مصاب بشذايا فى الوجهه والجسم ، ووهبه عبدالعزيز مصاب بجرح قطعى فى الرأس بعمق 10 سم ، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعلمى بمدينه شبين الكوم .

يذكر أن اللواء ممتاز فهمى ، مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم تفيد بإنفجار قنبله بجوار مصنع الثلج ومساكن العمال بشبين الكوم .

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