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الصليب الأحمر: أوضاع المدنيين في بنغازي صعبة للغاية بسبب القتال

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الصليب الأحمر: أوضاع المدنيين في بنغازي صعبة للغاية بسبب القتال الصليب الأحمر: أوضاع المدنيين في بنغازي صعبة للغاية بسبب القتال


> أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها والهلال الأحمر الليبي يشعرون بقلق بالغ إزاء المدنيين المحاصرين وسط القتال فى مدينة بنغازي الليبية.

وحثت اللجنة – فى بيان لها اليوم الجمعة فى جنيف – كافة الأطراف المتقاتلة على احترام وحماية المدنيين، مؤكدة أن كل جانب من جوانب الحياة المدنية فى بنغازي قد تأثر سلبا من جراء النزاع المستمر، حيث تعطلت الخدمات الرئيسية فى المستشفيات بالمدينة.

ولفتت اللجنة إلى أن العاملين الأجانب بتلك المستشفيات قد غادروا كما تواجه المستشفيات نقصا حادا فى المستلزمات الطبية وبما جعل فرص حصول المدنيين على الرعاية الصحية معدومة أو محدودة للغاية.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن العنف في بنغازى قد أجبر ما يزيد عن 10 ألاف أسرة إلى الفرار من المدينة ونزح آخرين داخلها، ولفتت إلى أن التنقل داخل المدينة أصبح أمرا صعبا للغاية بسبب نقاط التفتيش الموجودة فى كل مكان كما نقصت السيولة النقدية وشحت السلع الأساسية والمواد الغذائية وقل المعروض منها.

وحذرت اللجنة من أن الموقف فى بنغازي سيزداد سوءا إذا استمر القتال فى الوقت الذي يزداد الأمر تعقيدا فى الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة .

وأفادت اللجنة الدولية بأنها تعمل على مدار الساعة لإخلاء الجرحى ومساعدة المدنيين في الوصول إلى مناطق أمنة وقالت اللجنة أنها تبذل قصارى الجهد بالشراكة مع الهلال الأحمر الليبي، كما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر انطوان جراند والموجود مقره فى تونس مؤقتا، أن الجهود مستمرة لمساعدة ضحايا النزاع في بنغازى على الرغم من الظروف الصعبة وبالرغم من صعوبة الاختبار.
> أ ش أ

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