شاهدوا الصور الأولى لكليب جو رعد "أنا بشهدلك"

يستعد الفنان جو رعد لإطلاق فيديو كليب لأغنيته الجديدة "أنا بشهدلك" مصورة على طريقة الفيديو كليب، بوحي من لقطات من حفلاته ومهرجاناته التي أحياها مؤخراً.

الكليب يكشف مدى تجاوب الناس مع جو في حفلاته، وقد أراد من خلاله أن يشكر كل من آمن بموهبته وشجعه على الغناء. يذكر أن الأغنية من كلمات إميل فهد وألحان يحيى الحسن، وتوزيع: وسام غزاوي وقد تم تسجيلها في ستوديو هادي شرارة، وقد أطلقها جو في عيد الأضحى ولاقت استحسان الجمهور والكثير من الفنانين الذين أشادوا بخياراته الفنية وأدائه الذي يعمل باستمرار على تطويره.