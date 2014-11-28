ريهام سعيد:السخرية من اهتمام الصبوحة بطلتها وكبر سنها عيب

أعربت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن حزنها الشديد لوفاة النجمة اللبنانية صباح مؤكدة عبر برنامجها "صبايا الخير" الذي يعرض على قناة النهار المصرية انها واحدة من ملايين عشاقها في العالم.

وأشارت إلى أنها حزنت أكثر بسبب ما حدث لصباح وهي على قيد الحياة من السخرية من سنها وتساؤلات تهكمية حول كيف إنها تهتم بملابسها وطلتها وماكياجها بهذا الشكل وهي قربت من التسعين عاما.

وأشارت ريهام إلى أن صباح ماتت وارتاحت موضحة أن الأعمار التي هي بيد الله سبحانه وتعالى أصبحوا يتهكمون عليها ويقولون المرض مات وصباح مماتش.