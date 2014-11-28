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' شركة إنجليزية تضع خريطة برامج قناة الزمالك '

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' شركة إنجليزية تضع خريطة برامج قناة الزمالك ' ' شركة إنجليزية تضع خريطة برامج قناة الزمالك '

أكد عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة "برزينتيشن" الراعي الرسمي لنادي الزمالك أن هناك مخاطبات رسمية تمت مع إحدى الشركات الإنجليزية للبدء في إنشاء قناة النادي الأبيض.

ويحاول الزمالك منذ عدة مجالس إدارات متعاقبة إطلاق قناة الزمالك، ولكن الأمر لم يأخذ مرحلة الجدية.

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وكلف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الشركة الراعية "برزينتيشن" بالسعي نحو إطلاق القناة الرسمية.

وقال وهبي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "هناك اتصالات دائمة بين الزمالك وبرزينتيشن بشأن القناة، وبالفعل تواصلنا مع شركة إنجليزية لعمل دراسة جدوى للقناة".

وأضاف "الشركة ستضع خريطة القناة من شكل البرامج والمواد التي تبث لكي تكون قناة عالمية وعلى طراز الأندية العالمية".

ولا يملك أي فريق مصري قناته الخاصة باستثناء النادي الأهلي حتى الآن.

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