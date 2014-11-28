بعد تعدد شكاوى المواطنين.. محافظ الإسماعيلية يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى الحميات



> أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على أن الحصول على الدواء والعلاج من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية التابعة للدولة حق آصيل لكل مواطن مشددأ على ضرورة التزام جميع الأطباء والممرضين والعاملين بقطاع الصحة بحسن معاملة المواطنيين والمرضى وتيسير تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجميع على السواء.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التى قام بها محافظ الاسماعيلية لمستشفى الحميات فى استجابة فورية منه لشكوى بعض المواطنيين وتضررهم من اغلاق صيدليات المستشفى بعد الساعة الثانية عشر ظهرا واصرار الأطباء على عدم كتابة أى أدوية للمرضى والمترددين على المستشفى بعد هذا التوقيت واجبارهم على الحضور للمستشفى مرة آخرى فى اليوم التالى لصرف العلاج والدواء مما استدعى قيام المحافظ بالمرور المفاجىء على المستشفى مساء الجمعة 28 نوفمبر للوقوف على أسباب المشكلة والاطمئنان على سير وانتظام العمل بالمستشفى وخاصة العيادات الخارجية وقسم الاستقبال وعلى الفور أصدر المحافظ تعليمات بضرورة تشغيل صيدليات المستشفى على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلبية احتياجات المرضى من العلاج والدواء وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين .

وخلال الزيارة قام المحافظ بتفقد كافة أقسام المستشفى والأطمئنان على النزلاء والمرضى المحجوزين للعلاج بالقسم الداخلى وأستمع الى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بالعمل على حلها وتلبيتها فى أسرع وقت ممكن .