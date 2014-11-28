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القوات المسلحة: استشهاد عميد ومجند وإصابة 4 آخرين بتظاهرات اليوم

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القوات المسلحة: استشهاد عميد ومجند وإصابة 4 آخرين بتظاهرات اليوم القوات المسلحة: استشهاد عميد ومجند وإصابة 4 آخرين بتظاهرات اليوم

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن إستشهاد كلاً من العميد محمد سعيد مصطفى عياد، والجندى مصطفى عبد العزيز محمد عليوة .

وأكدت القوات المسلحة فى بيان صادر عنها، أن ضابطين برتبة مقدم وملازم أول أصيبوا، بالإضافة إلى ضابط صف وجندى من إبطال القوات المسلحة أثناء أدائهم لواجبهم المكلفين به فى حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

واختتمت القوات المسلحة بيانها قائلة، “رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأنعم بتمام العافية على المصابين، سلمت وشعبها العظيم من كل شر”.

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