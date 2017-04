مع حلول فصل الشتاء تـأت القبعة عنصر جمالي أساسي تضفي سحراً وغموضاً على الاطلالة مع اهتمام خاص بتفاصيل الألوان وابراز جمال العينين والشفاه ...

هذا المكياج نفّذ بمستحضرات واو باي وجوه WOW BY WOJOOH

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

عدسة : شربل بو منصور

ماكياج : سارة حسن

شعر : صالون Pace Et Luce

القبعات : Accessories, Verdun Room One , Beirut Souks

