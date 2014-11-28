النيابة العامة تحقق في إصابة رئيس ومعاون مباحث قليوب

تحقق النيابة العامة بقليوب في واقعة اصابة الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم قليوب، إصابة بالغة الخطورة، ومعاونه ومخبر سرى، فيما لقى متهمين مصرعهما في اشتباكات بعزبة الزيتون، بمدينة قليوب بالرصاص بين مجموعة من العناصر الاجرامية، ورجال الشرطة، بعدما أطلقوا الرصاص على قوات الشرطة اثناء ضبطهم.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قليوب الجديدة، فيما تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

> كان رئيس المباحث المصاب يتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم قليوب، اثناء وجود عناصر جرامية فى عزبة الزيتون، هربوا من السجن فى أعقاب ثورة يناير، وصدر لهم أمر ضبط وإحضار، وأثناء قيام الضابط بمحاولة القبض عليهم أمام مقهى عاطف بالمنطقة، قام المتهمون بإطلاق الرصاص على قوة الشرطة، وتم تبادل الرصاص معهم تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور اللواء عرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، إلى المنطقة، وتم تمشيطها لضبط الجناه.