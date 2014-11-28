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تعطل 3 محولات كهرباء بإطسا بعد إطلاق النار عليها من قبل مجهولين

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أطلق مجهولون النار، من أسلحة آلية، على 3 محولات كهربائية بمركز إطسا بالفيوم مما أدى إلى تعطلها وانقطاع التيار الكهربائى عن العديد من قرى المركز.

كان اللواء الشافعى حسن أبوعامر، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز إطسا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على 3 محولات كهربائية.

من جانبه، أكد المهندس حسين الصباغ، وكيل وزارة الكهرباء بالفيوم، أنه تم استهداف 3 محولات، مساء الجمعة، بمركز إطسا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بقرى منية الحيط، والسلام، وشدموه، والجعافرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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