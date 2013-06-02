معارض سورى: التلويح الأوروبى بتسليح المعارضة محاولة لإنجاح "جنيف 2"

قال المعارض هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف السورى المعارض، إن اللجنة تجرى مشاورات مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى لعقد اجتماع انتخاب رئيس الائتلاف داخل الجامعة العربية بعد نحو عشرة أيام، مشككا فى إقدام دول أوروبية على تسليح المعارضة.

وأعرب فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأحد عن اعتقاده بأن الإعلان عن تسليح المعارضة محاولة لإنجاح مؤتمر "جنيف 2".

وقال: "قرار رفع حظر إرسال السلاح إلى المعارضة السورية يعد دعاية سياسية من قبل الدول التى اتخذته".

وأضاف المالح أن "التلويح بتسليح الثورة السورية التى تدخل عامها الثالث يستخدم لأغراض وأهداف أخرى من أجل كسب ولاءات".

وأكد المالح على قدرة الشعب السورى على قيادة المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الائتلاف الوطنى المعارض ستنتهى مهمته فور سقوط النظام على أن يتم عقد مؤتمر وطنى يختار ممثلين مع مناقشة تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية، مضيفا أن القيادة ستكون للحكومة الانتقالية والمجلس الوطنى.