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الوسيط القطري يصل لبنان خلال ساعات لاستئناف التفاوض مع «النصرة» و«داعش»

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أكد مصدر لبناني مواكب لمفاوضات إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الأسرى الجمعة أن قطر أبلغت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الوسيط القطري سيصل لبنان خلال ساعات لاستئناف التفاوض مع «النصرة» و«داعش».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «الأمن العام تواصل مع الجانب القطري الذي أبلغ اللواء إبراهيم التوجه مجدداً إلى لبنان خلال الساعات القادمة»، من أجل استئناف عملية التفاوض مع تنظيمي «داعش» و«النصرة» بعد تهديد الأخيرة بإعدام العسكري اللبناني الأسير لديها على البزال بحلول منتصف ليل الجمعة.

ويتولى إبراهيم عملية التفاوض لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الأسرى وهم 17 لدى النصرة و7 لدى «داعش».

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