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فيديو.. الأمريكي «كيفين سبيسي» يُدرب 35 شابًا من الشرق الأوسط على فنون المسرح

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فيديو.. الأمريكي «كيفين سبيسي» يُدرب 35 شابًا من الشرق الأوسط على فنون المسرح فيديو.. الأمريكي «كيفين سبيسي» يُدرب 35 شابًا من الشرق الأوسط على فنون المسرح

 

كيفين سبيسي

أعلن الممثل الأمريكي كيفين سبيسي عن تعاونه مع مؤسسة الشرق الأوسط  للمسرح، في مشروع  بعنوان «home grwon»، لتدريب 35 شاب وفتاة من أبناء الشرق الأوسط والذي تتراوح أعمارهم بين 18 -25 عامًا .

وأشار سبيسي -الحاصل على جائزة الأوسكار- إلى أن المشروع يعد فرصة للشباب الذي يعشق الفن ومتحمس للعمل الجاد ولم يجد فرصة  للتعلم ولا العمل في هذا المجال، موضحًا أنه سيتولى تدريب الشباب بنفسه، وسيتم انتاج عرض مسرحي كتب خصيصا لهذه المبادرة.

وذكرت مؤسسة الشرق الأوسط  للمسرح، على موقعها أن المشروع يعد أول برنامج خيري مبتكر في المنطقة لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية الشابة في الفنون المسرحية، وكذلك لتوفير الفرص الإبداعية للشباب في جميع أنحاء المنطقة، وهدف البرنامج هو خلق منصة للشباب الواعد ذو موهبة وتسليحهم بالمهارات والخبرات اللازمة من أجل التفوق ، بدعم وتوجيه من المختصيين، وسيعيش المشاركين تجربة تعليمية استثنائية من خلال مجموعة من المحترفين المتمرسين والخبراء. بتقديم فصول رئيسية في التقنية، والمهارات، والتنفيذ، ستكون لدى هؤلاء الشبان و الشابات الفرصة المتميزة للعمل تحت واحدة من فرق المسرح الأكثرمهنية و خبرة في العالم.

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