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إصابة ثلاثة جنود تونسيين خلال ملاحقة متشددين

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إصابة ثلاثة جنود تونسيين خلال ملاحقة متشددين إصابة ثلاثة جنود تونسيين خلال ملاحقة متشددين

أعلن الجيش التونسى أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أصابت ثلاثة جنود أثناء بحثهم عن متشددين ذوى صلة بتنظيم القاعدة فى منطقة جبلية على الحدود.

وأفاد المتحدث باسم الجيش العميد مختار بن نصر، إن التفجير وقع فى وقت متأخر أمس "السبت".

وتقوم قوات الجيش بعمليات تمشيط بجبل الشعانبى قرب الحدود مع الجزائر منذ أواخر أبريل. وكانت انفجارات بقنابل نيترات أمونيوم بدائية الصنع قد أصابت بالفعل ستة عشر جنديا، من بينهم اثنان بترت أطراف لهم.

وسبق أن أعلنت أن الجماعة فرت من الهجوم الفرنسى فى شمال مالى، وتتألف من ثلاثين رجلا، عشرون منهم تونسيون والباقى من الجزائر وليبيا.

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مصر 365

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