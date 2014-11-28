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أهالى الباجور بالمنوفية يشيعون جثمان شهيد الجيش بجسر السويس

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أهالى الباجور بالمنوفية يشيعون جثمان شهيد الجيش بجسر السويس أهالى الباجور بالمنوفية يشيعون جثمان شهيد الجيش بجسر السويس

صورة أرشيفية

شيع  الالاف من أهالى قرية بنهاى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، جثمان شهيد الجيش العميد محمد سعد عياد الذى لقى مصرعه اليوم بجسر السويس أثناء تأدية عمله .

وحضر الجنازة المستشار العسكرى بالمحافظة والعديد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة، وردد المشاركون هتافات مناهضة لجماعة الإخوان ومنها ” لا اله الا الله الإخوان أعداء الله، لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك ” .

وقال محمود جمال من أهالى القرية، أن الشهيد كان يتسم بالطيبة وحسن الخلق وكان يتردد على القرية كل فترة لزيارة أهله حيث كان مقيم بالقاهرة بالقرب من مقر عمله .

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