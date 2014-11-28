الأوقاف : الأوضاع مستقرة بمساجد الجمهورية وغرفة عمليات لمتابعة التطورات

أكد الشيح محمد عبد الرازق وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس غرفة العمليات المركزية بالوزارة، استقرار الأوضاع بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة، وعدم وقوع أي أحداث تضر بقدسية المساجد، مبينًا أنه أطلع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة – والمتواجد حاليًا في كازاخستان في زيارة رسمية – خلال اتصال هاتفي على تلك التطورات حيث وجه الوزير شكره لكل العاملين بالوزارة ولأئمة وخطباء وعمال المساجد الذين تواجدوا منذ الأمس بمساجدهم للحفاظ عليها من أي أعمال شغب.

وأوضح وكيل أول وزارة الأوقاف – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم – أن وزير الأوقاف قرر استمرار تواجد أئمة ووعاظ وعمال المساجد بجميع محافظات الجمهورية في مساجدهم اليوم وغدًا لمتابعة أي تطورات قد تحدث ولحماية المساجد من أي محاولات للنيل من قدسيتها مع استمرار عمل غرفة العلميات المركزية بالوزارة وتواصلها مع غرف العلميات بكل مديريات الأوقاف بالمحافظات.

وأشار عبد الرازق إلى أن غرفة العلميات تلقت بلاغات بسيطة بوقوع حالة مخالفة لخطيبي (بنظام المكافأة) تركوا المنبر ولم يلقوا خطبة الجمعة اليوم وتم سحب ترخيص المكافأة الخاص بهما وتخصيص خطيبين من الوزارة، فيما تم إحالة 4 أئمة وخطباء معينين بالوزارة للتحقيق لمخالفتهم موضوع الخطبة الموحدة الذي أعلنته الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم إضافة لحالة أخرى لإمام بمسجد بالمطرية.

ونفى وكيل أول وزارة الأوقاف ما رددته بعض المواقع الألكترونية بإصدار تعليمات من الوزارة بسحب المصاحف من بعض مكتبات المساجد، مبينًا أن الوزارة شددت على أئمة المساجد ببقاء المصاحف في أماكنها داخل المساجد لتكون متاحة للمصلين والرواد وعدم السماح لأي أحد بالخروج بها خارج المسجد باعتبارها عهدة وأمانة لعمال المساجد ولعدم إساءة استخدامها.

وأكد على استمرار الإجراءات الاحترازية بالمساجد اليوم وغدًا ببقاء الأئمة بمساجدهم وفتح المساجد قبل وقت الصلاة بنصف ساعة وإغلاقها بعدها بنصف ساعة وبعد انتهاء المصلين من الصلاة وذلك تحسبًا لأي أعمال شغب أو الإساءة إلى المساجد أو استغلالها سياسيًا أو حزبيًا أو الإساءة إلى كتاب الله.

وأشاد وكيل أول وزارة الأوقاف بتجاوب المواطنين مع نداءات الوزارة بعدم المشاركة في أي أعمال شغب وبجهود قوات الأمن والقوات المسلحة لحماية البلاد من أي مكروه، مؤكدًا أن اليوم مر بسلام، ولم يحدث كما ردد الخارجون عن المجتمع بدعوات برفع المصاحف، قائلًا إن المصلين في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية نظموا عقب صلاة الجمعة مسيرة تأييد في حب مصر أمام المسجد مثنين على دور القوات المسلحة والشرطة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف عقب عودته من كازاخستان غدًا اجتماعًا مع وكلاء الوزارة لمتابعة تطورات الأوضاع.

أ ش أ