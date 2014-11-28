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مصرع شخصين واصابة رئيس مباحث قليوب بجروح خطيرة في هجوم إرهابي

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مصرع شخصين واصابة رئيس مباحث قليوب بجروح خطيرة في هجوم إرهابي مصرع شخصين واصابة رئيس مباحث قليوب بجروح خطيرة في هجوم إرهابي

أرشيفية

أطلق إرهابيون الرصاص على قوات الأمن بمنطقة عزبة الزيتون بمدينة قليوب، مما أدى إلى إصابة الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قليوب، باصابات بالغة ، و لقى اثنين من الأهالى مصرعهما، علي اثر الاشتباكات.

حيث أطلق الإرهابيون الرصاص على قوات الشرطة فأصابت إحدى الطلقات الضابط ولقى اثنان من الأهالى مصرعهما، وأصيب ثالث بإصابات بالغة الخطورة، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب الجديدة، فيما تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وانتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، إلى المنطقة، وتم تمشيطها لضبط الجناه، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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