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صعوبات تقف أمام إزالة التلوث الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية اليابانية

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صعوبات تقف أمام إزالة التلوث الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية اليابانية صعوبات تقف أمام إزالة التلوث الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية اليابانية

أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “تيبكو” ، أنها تواجه المزيد من الصعوبات في إزالة التلوث الإشعاعي في أحد مباني محطة فوكوشيما دايتشي النووية المعطوبة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم الجمعة – أن الشركة قررت بصحبة حكومة طوكيو القيام بأعمال إزالة تلوث إضافية في أحد مباني المفاعلات قبل بدء أعمال تفكيكه .

ويقوم عمال المحطة بتقشير أرضيات الجزء العلوي من مبنى المفاعل “3″ لإزالة مواد مشعة عالقة به، إلا أن تقديرات الشركة خلصت إلى أن الإشعاع سيظل بمستويات مرتفعة حتى بعد القيام بإزالة التلوث.

يذكر أن والشركة قد قررتا اتخاذ مزيد من الإجراءات للتخفيض من التعرض للإشعاع، كما تخطط الشركة لإزالة الوقود النووي من حوض تخزين المفاعل “3″ ابتداء من العام المالي القادم.
> أ ش أ

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