الأمين العام لـ"مصر الثورة":إقالة قيادات "الثقافة" اعتداء على هوية مصر

أعلن الدكتور عصام أمين الأمين العام لحزب مصر الثورة، تضامنه مع المثقفين المصريين فى وقفتهم الاحتجاجية ضد الفصل التعسفى- على حد وصفه - لقيادات وزارة الثقافة من قبل وزير الثقافة الجديد علاء عبد العزيز، محذرا من أن الاعتداء على المثقفين هو اعتداء على هوية مصر الثقافية والحضارية والتنويرية التى نشرت ضياءها وثقافتها فى العالم كله.

وطالب أمين بإقالة الوزير وعودة جميع كوادر وزارة الثقافة الذين تم إقصاءهم دون مبرر لعملهم وعلى رأسهم الدكتور أحمد مجاهد الذى تم إقصاؤه من منصبه كرئيس للهيئة العامة للكتاب، والدكتورة إيناس عبد الدايم التى تم إقصاؤها من رئاسة دار الأوبرا المصرية، والدكتور صلاح المليجى الذى كان رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية، وعبد الناصر حسن المستبعد من رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والمهندس محمد أبو سعده المستبعد من منصبه كرئيس لقطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور سعيد توفيق الذى أعلن تقديم استقالته من منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة احتجاجا على اسماه "الأجواء " المسمومة بالوزارة.

وقال الأمين العام لحزب مصر الثورة: "الأسماء التى تم استبعادها بهذه الطريقة المهينة لها مكانتها فى الداخل والخارج وتعد قيمة كبرى لمصر فى الخارج وتحتفى بهم الشعوب والقيادات فى أوروبا وأمريكا"، معتبرا أن الهجمة على الثقافة المصرية تعد هجمة على تاريخ وثقافة وهوية مصر الحضارية.

وأكد أمين أن الفنون والآداب والثقافة هى ضمير الأمة والسبب فى حضارتها التى تضرب فى أعماق التاريخ وحتى اليوم، مشددا على إيمانه بأن الإبداع هو العنصر الأساسى فى فهم الماضى واستثمار الحاضر وصناعة المستقبل.