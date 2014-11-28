نهائي الكونفدرالية – الأهلي بالزي التقليدي وعدد قليل لجماهير سيوي

تقرر حضور 2800 مشجع لنادي سيوي سبورت الإيفواري فقط لمباراة نهائي الكونفدرالية أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على سيوي سبورت يوم السبت في ذهاب نهائي الكونفدرالية، قبل أن يستضيف ملعب القاهرة الدولي في السادس من ديسمبر إياب نهائي المسابقة.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تقرر أن يلعب الأهلي بالزي التقليدي الأحمر فيما يلعب سيوي بالزي الأبيض والأزرق.

ونجح وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي في توفير 200 تذكرة لجماهير المارد الأحمر والجالية المصرية في أبيدجان.

وسافر عدد من جماهير النادي الأهلي إلى أبيدجان لمؤازرة الفريق من أجل لقب إفريقي تاريخي للفريق، إذ لم ينجح أي نادي مصري في التتويج بالكونفدرالية.

ولا يتواجد جماهير عديدة للفريق الإيفواري في العاصمة أبيدجان، لبعد الفريق ما يقرب إلى 500 كيلو متر عن العاصمة، ولذلك فتقرر توفير 2800 تذكرة فقط لجماهير سيوي سبورت.