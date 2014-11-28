عمليات المنيا : ضبط 41 إخوانيًا وسلفيًا في مسيرات اليوم أغلبهم سيدات

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي 41 إخواني وسلفي متهمين بالتحريض علي العنف والتظاهر اليوم الجمعة 28 نوفمبر، عقب تفريق التظاهرات المعادية للجيش والشرطة، وذلك بمراكز المنيا وملوي وسمالوط وبني مزار.

من جانبه، قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن تجمعات جماعة الإخوان الإرهابية محدودة جدًا، مضيفًا أن ما يحدث هو رسالة قوية من شعب مصر، حيث ستظل مصر بلد الأمن والأمان رغم كيد الحاقدين وستقف الأجهزة الأمنية لهذه الجماعات الإرهابية بالمرصاد.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، حيث تم تنظيم مسيرات محدودة تضم مابين 50 إلي 75 شخص بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا ومظاهرات محدودة بقري الشيخ عبداللاه – قلوصنا – الشراينة – والتوفيقية بمركز سمالوط، بأعداد لا تتعدي 50 فرد في كل تجمع أغلبهم من النساء وقد تم تفرقتهم جميعًا.