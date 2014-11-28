نيويورك تايمز: خامنئي يهاجم الإدارة الأمريكية ويصفها “بالحرباء”

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي وافق على مد فترة المفاوضات مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي، سبعة أشهر أخرى، غير أنه هاجم الإدارة الأمريكية ووصفها “بالحرباء” بسبب تقلب تصريحاتها بشكل يومي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خامنئي قوله – خلال كلمة ألقاها أمام أفراد قوات الباسيج الإيرانية – إنه لم يعترض على مد المفاوضات مع الجانب الغربي، كما وافق عليها منذ البداية.

وأكد خامنئي أنه ليس قلقا إزاء نجاح المفاوضات الراهنة من التوصل إلى اتفاق نهائي بشان برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أنه في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق لن تخسر إيران شيئا بل ستكون الولايات المتحدة هي الخاسر، وذلك لأنها تحتاج إلى مثل ذلك الاتفاق لحل مشاكلها الداخلية.

واستطرد خامنئي قائلا “إن إيران ليس لها مشكلة مع الولايات المتحدة كشعب أو بلد وإنما المشكلة مع ما وصفه (ببلطجة) الإدارة الأمريكية ومطالبها المفرطة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن خامنئي وجه في كلمته التي أذاعها موقع المرشد الإيراني الرسمي باللغة الفارسية، تحذيرا إلى إسرائيل قائلا “إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بشان البرنامج النووي أم لا لن تنعم إسرائيل بالأمن في أي يوم من الآن” على حد قوله.

> أ ش أ