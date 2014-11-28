اشتباكات أمام مكتبة الإسكندرية وإصابة 3 أفراد

بدأت اشتباكات أمام مكتبة الإسكندرية حيث قام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على القوات الأمنىة وأصيب أحد المواطنين، وقامت قوات القول الأمنى بتبادل لإطلاق النار، مما ترتب عليه إصابة فرد شرطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فقامت قوات وحدة الإنتشار السريع بمهاجمة العقار المكون من 8 أدوار وتمشيطة ولم يتم القبض على الإرهابيين حتى الان.

> وتوجه على الفور اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية لمكان الواقعة للوقوف على أخر المستجدات، وقد أمر بفرض كرودن أمنى محكم حول المنطقة وتوسيع دائرة الاشتباه لسرعة القبض على المتهمين .