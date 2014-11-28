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بدء ضخ النفط الخام من حقل النافورة الليبي إلى الموانئ

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بدء ضخ النفط الخام من حقل النافورة الليبي إلى الموانئ بدء ضخ النفط الخام من حقل النافورة الليبي إلى الموانئ

صورة أرشيفية

بدأ حقل النافورة النفطي الليبي اليوم الجمعة، ضخ النفط الخام إلى الموانئ ، بمستوى أولى للإنتاج يبلغ 20 ألف برميل يوميا ، وفق ما أكده متحدث باسم الشركة المسئولة عن إدارته .

وقال مصدر بحقل النافورة إن استئناف تشغيل الحقل سيزيد إجمالي إنتاج شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الحكومية ، التي تملك عدة حقول ، إلى 180 ألف برميل يوميا .

وأضاف المصدر أن أحدث البيانات الصادرة عن الشركة الأم المؤسسة الوطنية للنفط تشير إلى أن الإنتاج بلغ 155 ألفا و851 برميلا يوميا حتى يوم الاثنين الماضي.

وكان مسئولون بحقل النافورة قد تمكنوا من إقناع سكان محليين بإنهاء احتجاج نظموه للمطالبة بمزيد من الوظائف .

أ ش أ

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