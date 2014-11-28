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قرقاش: زيارة محمد بن زايد لقطر ناجحة بكل المقاييس

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قرقاش: زيارة محمد بن زايد لقطر ناجحة بكل المقاييس قرقاش: زيارة محمد بن زايد لقطر ناجحة بكل المقاييس

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية  ان التواصل و التشاور هو الطبيعي في العلاقات الخليجية و زيارة الشيخ محمد بن زايد لاخيه الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الشقيقة يأتي في هذا السياق والزيارة ناجحة بكل المقاييس...مشيراً إلى ان الزيارة تطوي و إلى الأبد، صفحة من العلاقات تجاوزناها وبينت لنا سلبيات الخلاف في البيت الواحد و بين أبناء الاسرة الواحدة".

وقال قرقاس في حسابة على "تويتر" :"التواصل و التشاور هو الطبيعي في العلاقات الخليجية و زيارة الشيخ محمد بن زايد لاخيه الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الشقيقة يأتي في هذا السياق".

واضاف "الزيارة ناجحة بكل المقاييس و تبني علي نجاح قمة الرياض و علي الأجواء الإيجابية التالية لها و اجواء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون. كما تطوي الزيارة و الي الأبد، باذنه تعالي، صفحة من العلاقات تجاوزناها وبينت لنا سلبيات الخلاف في البيت الواحد و بين أبناء الاسرة الواحدة".

وقال :"منذ قمة الرياض و نحن اكثر تفاؤلا في إطارنا الخليجي الجامع و في قدرتنا الجماعية للتصدي للتحديات و التخطيط لمتطلبات التنمية و الازدهار. اجواء اللقاء بين الشيخ تميم بن حمد و الشيخ محمد بن زايد تميزت بالشفافية و الاريحية، و لا نستغرب ذلك حيث ندرك كم هو الإيجابي الَّذِي يجمعنا".

 واوضح انه لا يضيف جديداً بان نجاح الشيخ تميم بن حمد و نجاح قطر الشقيقة في مشروعها الوطني و التنموي هو نجاح للامارات، و هذا هو حال البنيان المرصوص. لعلي اعبر عن رأي كمواطن حين أشير الي ان تقاربنا و تواصلنا و تعاوننا في الإمارات و قطر و الخليج العربي مطلب شعبي يثلج الصدر و يمثل غاية وطنية.

وقال :"لقاء الشيخ محمد بن زايد و الشيخ تميم بن حمد تطور إيجابي بكل ما يمثله من رؤية لمستقبل العلاقات الخليجية ويضعنا في الطريق الصحيح نحو المستقبل".

واختم قوله " نتطلع الي قمة مميزة مثمرة في الدوحة تعزز العمل الخليجي المشترك و تنقله الي آفاق جديدة، و كم هي جميلة المحبة و الإيجابية والتّعاون".

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