تحرير ضابط حجز قسم الأربعين وقنابل الغاز للسيطرة على شغب المساجين

قامت قوات الشرطة بالسويس، مساء الجمعة، بإطلاق قنابل الغاز داخل حجز قسم شرطة الأربعين، للسيطرة على شغب المساجين وتحرير ضابط شرطة كانوا قد احتجزوه أثناء قيامه بإدخال التعيين لهم.

وقالت مصادر طبية إنه تم عمل الإسعافات اللازمة للضابط على متولي على، 47 سنة، ملازم أول، وحالته مستقرة، حيث كان مصابًا بحالة إعياء شديد نتيجة احتجازه من قبل المساجين بحجز القسم.

في الوقت ذاته، شهد محيد قسم شرطة الأربعين تجمهر أهالي المساجين احتجاجًا على احتجاز قوات الأمن لأبنائهم وغطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل محبسهم.