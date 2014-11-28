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حبس خريج أزهري 15 يوما لاتهامه بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالقليوبية

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حبس خريج أزهري 15 يوما لاتهامه بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالقليوبية حبس خريج أزهري 15 يوما لاتهامه بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة بالقليوبية

صورة أرشيفية

أصدر المستشار رفعت فيصل وكيل أول نيابة قليوب، أمرًا بحبس حاصل علي ليسانس أداب وترجمة، من جامعة الأزهر 15 يوما عقب ضبطه أثناء قيامه بكتابة عبارات مسيئة للشرطة والجيش والرئيس عبد الفتاح علي جدران محطة قليوب للسكة الحديد.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا من النقيب محمد رفعت ابوسريع معاون مباحث مركز القليوبية بضبط القوات الأمنية المكلفة بحراسة محطة قطار قليوب شاب يدعي أحمد المنشاوي أثناء قيامه بكتابة عبارات مسيئة وألفاظ خارجة ضد الجيش والشرطة والرئيس، وشعارات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية منها ” ثورة الشباب المسلم ” و”ومعركة الحرية”، للتحريض علي المشاركة في المظاهرات والمسيرات التي دعت لها الجماعات الإرهابية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة قررت حبسه.

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