الهدوء يسود منطقتي الهرم وفيصل بالجيزة

ساد الهدوء شوارع الجيزة الرئيسية مثل شارعي الهرم وفيصل وأمام المناطق الحيوية بحلول مساء اليوم الجمعة.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حركة المواطنين في مناطق العمرانية والطالبية وكفرطهرمس وشارعي الهرم وفيصل بحلول ساعات المساء بعد مناوشات بسيطة في منطقة الطالبية بين الأمن وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وعززت قوات الأمن من وجودها أمام المباني الحيوية في الهرم وفيصل بينما جابت سيارات الأمن الشارعين والشوارع المحيطة بهما طوال اليوم تحسبا لمسيرات أو مظاهرات، فيما انتشرت سيارات الإسعاف بطول شارع الهرم تحسبا لأي طارئ قد يحدث.

ودفعت قوات الأمن بمدرعتين أمام شارع عز الدين عمر الذي ينتهي بمبنى النيابة العسكرية كما انتشرت قوات الأمن في عدد من المناطق.

كانت حالة من الهدوء الحذر سادت في وقت سابق اليوم أرجاء ميدان الجيزة ومحيط مسجد الاستقامة وشارعي الهرم وفيصل في ظل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها للتظاهر في مختلف الميادين.

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